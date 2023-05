Yoon feiert heute sein erstes Amtsjubiläum – keine Zeremonie geplant

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol feiert heute den ersten Jahrestag seiner Amtseinführung.Er wird jedoch ohne besondere Zeremonie wie gewohnt seiner Arbeit nachgehen.Das bedeute, dass er sich den Bürgern und ihrem Lebensunterhalt widmen wolle, erklärte ein Beamter des Präsidialamtes gegenüber KBS.Wie verlautete, werde Yoon die Führung der regierenden Partei Macht des Volks und 18 Kabinettsmitglieder zu einem Mittagessen im Präsidialamt im Seouler Bezirk Yongsan einladen.Yoon nannte bei der Kabinettssitzung am Dienstag die Diplomatie und Sicherheit als Bereich, in dem es in den letzten zwölf Monaten die größten Veränderungen gegeben hatte. Er bezeichnete die Wiederherstellung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA und die Normalisierung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan als Erfolge nach seinem Amtsantritt.