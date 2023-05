Innerkoreanisches Versenden von Reis in Kunststoffdosen nach Nordkorea vermutlich wieder aufgenommen

Die Aktion, Reis und USB-Sticks in Kunststoffdosen nach Nordkorea zu schicken, scheint in Südkorea nach drei Jahren Pause fortgesetzt worden zu sein.



Wie Fischer in Haengju in der Stadt Goyang am Mittwoch berichteten, seien in letzter Zeit Kunststoffdosen in Netze geraten, die am Unterlauf des Flusses Han zum Fang von Jungaalen aufgestellt worden seien.



In den durchsichtigen Kunststoffdosen mit Schraubverschluss seien etwa ein Kilogramm Reis, USB-Sticks und Medikamente (entzündungshemmende und schmerzstillende Mittel) enthalten. Es wird vermutet, dass die USB-Sticks Dokumente mit Kritik am nordkoreanischen Regime enthalten.



Die Polizei geht davon aus, dass eine Gruppe nordkoreanischer Flüchtlinge die Kunststoffdosen ins Meer geworfen hatte, damit sie nach Nordkorea getrieben werden.



Der Versand von Flugblättern und Kunststoffdosen mit Reis darin durch Organisationen nordkoreanischer Flüchtlinge ist nach 2020 selten geworden. Die südkoreanische Regierung verbietet solche Aktionen, weil Nordkorea dadurch gereizt werden könne.