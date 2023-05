Südkoreas Leistungsbilanz weist im März Überschuss aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat nach zwei defizitären Monaten wieder einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch wurde im März ein Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 270 Millionen Dollar verzeichnet.Der Überschuss fiel jedoch gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich geringer aus. Damals waren es 6,77 Milliarden Dollar.Die Ausfuhren brachen im März gegenüber dem Vorjahr um 12,6 Prozent auf 56,4 Milliarden Dollar ein.Nach Regionen betrachtet, gingen die Lieferungen nach China mit 33,4 Prozent am stärksten zurück, gefolgt von Südostasien mit minus 23,5 Prozent und von Japan mit minus 12,2 Prozent.Die Einfuhren gingen um 2,5 Prozent im Vorjahresvergleich auf 57,52 Milliarden Dollar zurück.In der Reisebilanz wurde infolge der Aufhebung der Corona-bedingten Abstandsregeln ein Defizit von 740 Millionen Dollar verbucht.Die Direktinvestitionen von Koreanern im Ausland stiegen um 4,52 Milliarden Dollar, während die Direktinvestitionen von Ausländern in Südkorea um 2,64 Milliarden Dollar zulegten.