KBS-Umfrage: 44,1 Prozent bewerten Yoons USA-Besuch positiv, 49,7 Prozent negativ

Photo : KBS News

KBS hat eine Umfrage zu aktuellen Themen durchgeführt, auch zu den Leistungen der Yoon Suk Yeol-Regierung auf dem Gebiet Auswärtiges und Diplomatie wurden Fragen gestellt.In Bezug auf den jüngsten USA-Besuch von Präsident Yoon antworteten 44,1 Prozent der Befragten, dass dieser Erfolge gebracht habe. Dagegen sagten 49,7 Prozent, dass die Visite ergebnislos gewesen sei. Der Unterschied lag innerhalb der Fehlerspanne.Den außenpolitischen Kurs zur Stärkung einer engen Diplomatie zwischen Südkorea, den USA und Japan bewerteten 46,3 Prozent positiv, während 49,9 Prozent den Kurs negativ betrachteten. Die Differenz lag ebenfalls im Bereich der Fehlermarge.Auch eine Frage zum Lösungsvorschlag der Regierung für Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit gab es. In dessen Mittelpunkt stehen Entschädigungszahlungen durch eine dem Innenministerium unterstellte Stiftung anstelle japanischer Unternehmen.53,3 Prozent betrachteten den Plan als schlechte Entscheidung, wogegen 37,2 Prozent von einer guten Entscheidung sprachen.Darüber hinaus wurde nach der Meinung dazu gefragt, dass Präsident Yoon eine mögliche militärische Unterstützung für die Ukraine im Falle eines Massakers an Zivilisten angedeutet hatte.52,9 Prozent sagten, dass Südkorea mit Rücksicht auf die Beziehungen zu Russland keine militärische Unterstützung anbieten sollte. 41,1 Prozent antworteten, dass bei Bedarf eine militärische Unterstützung möglich wäre.Bezüglich der Arbeitsreform der Yoon-Regierung sagten 54,9 Prozent, dass diese das Thema falsch angehe. 40,1 Prozent waren dagegen der Meinung, dass sie ihre Sache in dieser Angelegenheit gut mache.KBS beauftragte Hankook Research mit der Umfrage. Das Meinungsforschungsunternehmen befragte vom 6. bis 8. Mai landesweit 1.000 Erwachsene am Telefon. Details sind im Internetauftritt von KBS einsehbar.