Corona-Impfkampagne für Senioren im ersten Halbjahr startet am 15. Mai

Auffrischungsimpfungen für Senioren und immungeschwächte Menschen gegen Covid-19 beginnen am 15. Mai.Anlass ist eine befürchtete Abschwächung der Immunität nach Impfungen im letzten Winter. Zur Impfung werden Menschen aufgerufen, die mit einem bivalenten Impfstoff geimpft worden waren.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention kündigte heute an, dass Corona-Impfungen für Hochrisikogruppen im ersten Halbjahr 2023 vom 15. Mai bis 30. Juni stattfinden würden.Geimpft werden können ältere Menschen ab 65 Jahren und immungeschwächte Menschen ab 12 Jahren, denen die Impfung auf der Grundlage einer Einschätzung durch medizinisches Personal empfohlen wurde.Wer noch nicht mit einem bivalenten Impfstoff geimpft wurde, kann sich unabhängig von der Impfkampagne in der ersten Jahreshälfte impfen lassen.