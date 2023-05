USA überprüfen gesonderte Kriterien für koreanische Firmen in Bezug auf Lieferung von Halbleiterausrüstung an China

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge in Bezug auf die Lieferung von Halbleiterausrüstung gesonderte Standards für südkoreanische Unternehmen, die in China produzieren.Die US-Regierung verbietet de facto den Export von Hightech-Ausrüstung für die Halbleiterproduktion nach China.Das US-Handelsministerium berate sich mit der südkoreanischen Regierung dahingehend, um bei der Beibehaltung der Halbleitertechnologie-Kontrolle gegen China die Planungssicherheit der koreanischen und taiwanesischen Unternehmen zu erhöhen und Störungen der Lieferkette auf ein Mindestmaß zu begrenzen, sagten mehrere Informationsquellen am Dienstag (Ortszeit).Sollten gesonderte Kriterien eingeführt werden, könnten koreanische Unternehmen ohne zeitliche Begrenzung im Einklang mit den Kriterien amerikanische Halbleiterausrüstung nach China bringen, um ihre dortigen Produktionsanlagen zu verbessern. Derzeit profitieren sie von einer zeitlich befristeten Ausnahmeregelung (einjährig) für Exportkontrollen.