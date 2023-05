Mondscheintour im Palast Changdeok für Ausländer wird wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Die „Mondscheintour im Palast Changdeok“ für Ausländer wird nach einer Corona-bedingten Pause wieder aufgenommen.Die Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass das Programm am 28. Mai und am 4. Juni stattfinden werde.Die Mondscheintour im Palast Changdeok ist ein einzigartiges Programm, das es Teilnehmern ermöglicht, den Palast in Seoul, ein UNESCO-Welterbe, am Abend zu besichtigen.Das Programm findet seit 14 Jahren statt und war bei In- und Ausländern beliebt. Aufgrund der Corona-Pandemie und der dadurch bedingt geringen Zahl ausländischer Besucher wurde das Programm jedoch seit 2020 lediglich für Inländer angeboten.Die Tour wird sechsmal am Tag erfolgen, und Führungen in drei Fremdsprachen, Englisch, Japanisch und Chinesisch, werden angeboten.Tickets für die Mondscheintour für Ausländer werden ab 16 Uhr am heutigen Mittwoch online über Ticketlink erhältlich sein.