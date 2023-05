Regierung: Über 1.000 Regulierungsverbesserungen in den letzten zwölf Monaten

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat nach eigenen Angaben in den letzten zwölf Monaten über 1.000 Regulierungsverbesserungen vorgenommen.Als repräsentative Fälle der Regulierungsinnovation nannte die Regierung die Lockerung der Umweltvorschriften im Zusammenhang mit dem Bau einer Seilbahn am Berg Seorak, die Abschaffung der Pflicht für Reisende, eine Gepäckerklärung auszufüllen, sowie die Änderung der Geschäftsvorschriften für große Supermärkte.Das geht aus einer Pressemitteilung des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik von heute hervor. Die Regierung Yoon Suk-Yeol habe die Regulierungsinnovation als Staatsaufgabe mit oberster Priorität festgelegt und alle möglichen nationalen Fähigkeiten hierfür mobilisiert, hieß es.Die Regierung ging davon aus, dass die Regulierungsinnovation in den letzten zwölf Monaten bis 2027 einen wirtschaftlichen Effekt in Höhe von 70 Billionen Won (rund 53 Milliarden Dollar) auslösen werde, davon 44 Billionen Won an Investitionen, sechs Billionen Won an Umsatzanstiegen und 20 Billionen Won an reduzierten Lasten für Bürger und Unternehmen.