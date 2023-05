Unternehmerverbände Südkoreas und Japans wollen Lenkungsausschuss für Partnerschaftsfonds bilden

Photo : KBS News

Zwei führende Unternehmerverbände Südkoreas und Japans haben sich geeinigt, einen Lenkungsausschuss zur Überprüfung gemeinsamer Projekte ihrer jeweils geplanten Fonds für die künftige Partnerschaft zwischen beiden Ländern sowie einen Beirat hierfür ins Leben zu rufen.Die Federation of Korean Industries (FKI) und die Japan Business Federation, Keidanren, gaben die Einigung auf einer gemeinsamen Pressekonferenz heute Nachmittag in Tokio bekannt. Dazu seien sie nach der Überprüfung der Konkretisierung gemeinsamer Projekte durch beide Fonds gelangt.Beide Organisationen vereinbarten, über die Fonds den Austausch zwischen jungen Talenten zu fördern und die industrielle Kooperation zu verstärken.Sie würden die Verstärkung des Austauschs zwischen Universitäten in beiden Ländern, Besuche von Lehrkräften an koreanischen Oberschulen in Japan sowie Praktika überprüfen, erläuterten sie.Beide Verbände hatten ihren Plan zur Schaffung eines Fonds bekannt gegeben, nachdem die südkoreanische Regierung den Plan für Entschädigungszahlungen an Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit durch eine der Regierung unterstelle Stiftung vorgelegt hatte.