Parteien geben Einschätzungen zum ersten Amtsjahr von Präsident Yoon ab

Photo : YONHAP News

Anlässlich des ersten Jahrestags der Amtseinführung der Regierung von Präsident Yoon Suk Yeol hat die regierende Partei Macht des Volks (PPP) die Staatsführung als erfolgreich bewertet.Die Partei bezeichnete das erste Amtsjahr als Zeit der „Normalisierung des Unnormalen“ und betonte, dass auch in den Bereichen Auswärtiges und Wirtschaft ein Sprungbrett für einen Sprung nach vorne geschaffen worden sei.PPP-Chef Kim Gi-hyeon schrieb heute auf Facebook, er werde verschiedenen Einschätzungen zur Regierungspartei und kritischen Stimmen Gehör schenken. Er werde noch intensiver an Reformen arbeiten, um das Unnormale so schnell wie möglich zu normalisieren.Die Minjoo-Partei Koreas hielt heute in Daegu eine Vorstandssitzung ab und kritisierte die Regierung für ihr Missmanagement. Sie forderte einen Kurswechsel bei der Staatsführung und eine personelle Erneuerung.Parteichef Lee Jae-myung sagte mit Blick auf die Yoon-Regierung, dass sie ohne Rücksicht auf die Leiden der Bevölkerung Steuerermäßigungen für Superreiche vorgenommen und Nachbarländer gereizt habe. Dadurch habe sie Wirtschafts- und Sicherheitskrisen verursacht. Trotzdem habe der Präsident das ganze Jahr über der Vorgängerregierung und der Opposition die Schuld gegeben, bemängelte Lee.Die Gerechtigkeitspartei, die Fortschrittspartei und die Partei für ein Grundeinkommen kritisierten den Kurs der Regierung ebenfalls. Sie sprachen von einer Politik fehlender Kommunikation und der Selbstgerechtigkeit, einer Zeit des Rückschritts und einem über Inkompetenz hinausgehenden gefährlichen Regime.