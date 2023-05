Präsident Yoon führt am 17. Mai mit Kanadas Premier Trudeau Spitzengespräche

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am 17. Mai mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau zu einem Spitzentreffen zusammenkommen.Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon, am Mittwoch Reportern schriftlich mit.Trudeau wird Südkorea vom 16. bis 18. Mai einen offiziellen Besuch abstatten. Yoon hatte ihn im vergangenen September während einer Visite in Kanada nach Südkorea eingeladen.Der Besuch finde in einem bedeutsamen Jahr statt, in dem beide Länder das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feierten, erklärte der Sprecher.