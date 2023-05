Internationales EU-Beamter: Südkorea und EU werden grüne Partnerschaft besiegeln

Bei einem am 22. Mai in Seoul geplanten Gipfel zwischen Südkorea und der Europäischen Union wird laut einem hohen EU-Beamten eine grüne Partnerschaft für die Kooperation beim Vorgehen gegen den Klimawandel besiegelt.



Nach der Unterzeichnung eines Vertrags über eine grüne Allianz mit Japan im vergangenen Jahr werde die EU diesmal eine grüne Partnerschaft mit Korea eingehen, sagte der hochrangige EU-Beamte am Mittwoch in einer Videokonferenz gegenüber der Presse.



Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine bemüht sich die EU darum, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland zu verringern. Die grüne Partnerschaft wird als Projekt zur Stärkung der Kooperation bei Lieferketten verstanden, die Kooperation sei für die Dekarbonisierung erforderlich.



Nach weiteren Angaben werde die schwerwiegende Situation auf der koreanischen Halbinsel ein wichtiges Thema beim zweiten Indopazifischen Ministerforum der EU sein, das am 13. Mai in Schweden geplant ist.