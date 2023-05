Nationales Haftbefehl gegen Hauptverdächtigen im Skandal um Aktienmanipulation beantragt

Staatsanwälte haben am Mittwoch einen Haftbefehl gegen einen Hauptverdächtigen in einem Skandal um Aktienmanipulation beantragt.



Ra Deok-yeon, dem Chef einer nicht eingetragenen Beratungsfirma, wird vorgeworfen, für Aktienmanipulation im großen Stil verantwortlich zu sein. Der Fall hatte im koreanischen Finanzmarkt für einen Schock gesorgt.



Den Haftbefehl beantragten Ermittler der Staatsanwaltschaft Seoul Süd und Finanzbehörden gemeinsam.



Ra soll die Mobiltelefone und Depots von Anlegern für Transaktionen zu festgelegten Preisen genutzt haben. Auf diese Weise habe er den Wert der Aktien von Unternehmen wie Samchully and Daesung Holdings in die Höhe getrieben.



Einen Teil der Gewinne soll er verschwiegen und Steuern hinterzogen haben. Auch die Tatsache, dass er ohne Lizenz Anleger beriet, wird ihm zur Last gelegt.



Die Aktienkurse von acht Unternehmen waren am 24. April abgestürzt. Wegen der Verkäufe im großen Stil über SG Securities Korea waren die Behörden dem Verdacht der Kursmanipulation nachgegangen.