Innerkoreanisches Nordkorea verurteilt mögliche Beteiligung Japans an Washingtoner Erklärung

Angesichts der Betonung der trilateralen Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan durch den japanischen Premierminister Fumio Kishida beim jüngsten Südkorea-Japan-Gipfel hat Nordkorea eine solche Zusammenarbeit als Handlung verurteilt, die die nordostasiatische Region destabilisiert.



Japan sollte darüber nachdenken, was es bedeute, sich den USA und Südkorea bei ihren Intrigen für eine nukleare Zusammenarbeit anzuschließen, forderte das nordkoreanische Außenministerium am Mittwoch in einem Artikel von Kim Sol-hwa, einem Forscher an dessen Institut für Japanstudien.



Kim warf Kishida vor, durch den Südkorea-Japan-Gipfel unverhohlen den Versuch offenbart zu haben, dass Japan sich an der Washingtoner Erklärung beteiligen werde. Die Washingtoner Erklärung sei das unverhohlenste Szenario für eine nukleare Konfrontation, das den Frieden und die Sicherheit nicht nur auf der koreanischen Halbinsel und in der nordostasiatischen Region, sondern auch in der Welt ernsthaft bedrohe, hieß es.



Die USA behandelten den Japanischen Archipel lediglich als Pulverkammer für ihren Krieg und als Logistikbasis. Sollte sich Japan weiterhin an den Aufbau eines von den USA geführten Systems der militärischen Dreieckskooperation klammern, werde es die nordostasiatische Region destabilisieren und schließlich in ein Flammenmeer verwandeln, in dem es selbst verbrennen werde, hieß es weiter.