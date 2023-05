Südkorea senkt Krisenwarnung wegen Covid-19 auf zweithöchste Stufe

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat heute angekündigt, die Krisenwarnung wegen Covid-19 von der höchsten Stufe (ernst) auf die zweithöchste Stufe (wachsam) zu senken.Die Verpflichtung der Corona-Infizierten zu einer siebentägigen Isolierung werde in eine Empfehlung für eine fünftägige Isolierung umgewandelt.Damit wurde faktisch das Ende der Covid-19-Pandemie erklärt, drei Jahre und vier Monate nach der Bestätigung des ersten Covid-19-Falls in Südkorea am 20. Januar 2020.Yoon leitete heute im Präsidialamt eine Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19 und kündigte die entsprechende Neuorganisation des Covid-19-Reaktionssystems an. Er freue sich, dass die Bürger nach drei Jahren und vier Monaten in ihren Alltag zurückfinden würden.Yoon teilte die Entscheidung des Hauptquartiers mit, die Krisenwarnung wegen Covid-19 mit Wirkung ab Juni von der höchsten auf die zweithöchste Stufe herabzusetzen.Neben der Änderung der Isolationspflicht für Corona-Patienten in eine Empfehlung für die Isolierung gab er auch bekannt, die Empfehlung für einen PCR-Test nach der Einreise aufzuheben. Darüber hinaus werde die Maskenpflicht in Innenräumen an allen Orten außer in Krankenhäusern mit stationären Betten aufgehoben.