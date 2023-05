Premierminister Südkoreas und Rumäniens führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat am Mittwoch (Ortszeit) in Rumänien mit seinem rumänischen Amtskollegen Nicolae-Ionel Ciucă ein Gespräch geführt.Auf Einladung von Ciucă war Han am Dienstag zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in der rumänischen Hauptstadt Bukarest eingetroffen.Beide Premierminister diskutierten beim Treffen im Büro von Ciucă über die Beziehungen zwischen Südkorea und Rumänien, die Kooperation in einzelnen Bereichen, die Zusammenarbeit auf der internationalen Bühne und die internationale Lage.Im Anschluss an das Treffen sagte Han vor der Presse, beide Länder hätten vereinbart, auf der Grundlage des Vertrauens auf Gebieten wie Energietransformation, Bau und Infrastruktur nach Kooperationsmöglichkeiten zu suchen.Ciucă sagte, Rumänien sei sehr daran interessiert, die bilaterale Zusammenarbeit mit Südkorea in den Bereichen grüne Energie, Digitaltechnologie und kleine und mittlere Unternehmen zu stärken. Um die Energieunabhängigkeit und -stabilität Rumäniens zu stärken, werde es gemeinsam mit Südkorea im Rahmen von Atomkraft-Projekten forschen.Ciucă wies darauf hin, dass der bilaterale Handel weiter wächst und im Jahr 2021 die Eine-Milliarde-Dollar-Marke übertraf. Dieser Aufwärtstrend müsse durch Dynamik in innovativen Sektoren mit hoher Wertschöpfung weiter gefördert werden, betonte er.Mit dem Besuch in Rumänien beendete Han seine Europareise, die ihn zuvor nach Großbritannien, Schweden und Österreich geführt hatte.