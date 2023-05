Internationales China entsandte kurz nach Korea-Japan-Gipfel Generaldirektor des Außenministeriums nach Japan

Kurz nach dem südkoreanisch-japanischen Spitzentreffen am 7. Mai in Seoul hat China einen Diplomaten im Rang eines Generaldirektors nach Japan entsandt, um über die bilateralen Beziehungen zu sprechen.



Laut der Website des chinesischen Außenministeriums besuchte Liu Jinsong, Generaldirektor für asiatische Angelegenheiten, vom 9. bis 10. Mai Japan. Er sprach mit Takehiro Funakoshi, Generaldirektor für asiatische und ozeanische Angelegenheiten des japanischen Außenministeriums.



Sie hätten einen offenen und intensiven Meinungsaustausch über die bilateralen Beziehungen und weitere Themen von gemeinsamem Interesse gehabt, teilte das Außenministerium in Peking mit.



Während seines Aufenthalts in Japan stattete Liu außerdem Shigeo Yamada, dem leitenden stellvertretenden Außenminister, einen Höflichkeitsbesuch ab und traf sich mit japanischen Experten.



Es ist bemerkenswert, dass China Liu nach dem Südkorea-Japan-Gipfel und vor einem geplanten trilateralen Gipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan am Rande des G7-Gipfels nächste Woche in Hiroshima nach Japan schickte.