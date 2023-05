Generalstabschef trifft Kommandanten der US-Marineinfanterie

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kim Seung-kyum, hat sich mit dem Kommandanten des Marinekorps der Vereinigten Staaten, David Berger, getroffen.Beide erörterten Maßnahmen zur Stärkung der Kooperation gegen die Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen.Dem JCS zufolge sagte Kim bei dem Treffen mit Berger am Mittwoch in Seoul, es sei wichtig, die gemeinsame Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, um die Vereinbarungen in der Washingtoner Erklärung zur Stärkung der erweiterten Abschreckung militärisch unterstützen zu können.Berger sagte, er stimme der Bedeutung einer engen Zusammenarbeit für Frieden und Stabilität in der Region zu. Er kündigte an, gemeinsame Übungen und Manöver zwischen den Marineinfanterien Südkoreas und der USA zu erweitern.Beide Seiten stimmten außerdem darin überein, dass das Bündnis zwischen Südkorea und den USA angesichts der zunehmenden militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in der Region wichtiger denn je ist.