Hügelgräber aus Gaya-Zeit werden wahrscheinlich UNESCO-Welterbe

Photo : YONHAP News

Gaya-Tumuli, eine Gruppe von sieben verbliebenen Ruinen aus Gaya im südlichen Teil der koreanischen Halbinsel, werden wahrscheinlich in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.Einem Beamten der südkoreanischen Behörde für Kulturerbe zufolge gab der Internationale Rat für Denkmalpflege (ICOMOS), ein Prüfungs- und Beratungsgremium des UNESCO-Welterbekomitees, eine Empfehlung zur Eintragung der Gaya-Tumuli.Sollte der ICOMOS eine Empfehlung aussprechen, wird das betreffende Erbe vom Welterbekomitee als Welterbe anerkannt, solange nichts dazwischenkommt.Gaya ist eine Konföderation aus Kleinstaaten im mittleren Süden der koreanischen Halbinsel von kurz v. Chr. bis zum Jahr 562 n. Chr. Zu den bekanntesten Ländern unter ihnen zählen Geumgwan Gaya in Gimhae, Daegaya in Goryeong und Aragaya in Haman.Der ICOMOS habe bewertet, dass die Gaya-Tumuli die Kriterien erfülle, weil sie Gaya gut zeigten, das in Koexistenz mit Nachbarländern ein autonomes und horizontales, einzigartiges System aufrechterhalten habe. Zugleich seien die Grabhügel ein wichtiger Beweis der Vielfältigkeit der alten Zivilisationen in Ostasien, erklärte die Behörde für Kulturerbe.Eine endgültige Entscheidung über die Eintragung wird bei der 45. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees gefällt, die vom 10. bis 25. September im saudi-arabischen Riad stattfinden wird.