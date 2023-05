Internationales Sankei: Japan arrangiert bi- und trilaterale Gipfeltreffen mit Südkorea und USA am 21. Mai in Hiroshima

Die japanische Regierung arbeitet laut einem Medienbericht daran, am 21. Mai, dem letzten Tag des G7-Gipfels in Hiroshima, einen bilateralen Gipfel mit Südkorea und einen Dreiergipfel mit Südkorea und den USA abzuhalten.



Das schrieb die japanische Zeitung „Sankei Shimbun“ am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Regierungsvertreter. Der japanische Premierminister Fumio Kishida plane, am 21. Mai ein Einzelgespräch und ein Dinner mit US-Präsident Joe Biden sowie einen trilateralen Gipfel mit Südkorea und den USA abzuhalten.



Sollte ein Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan erfolgen, wäre dies der dritte Gipfel innerhalb von drei Monaten, nach den Treffen am 16. März und am 7. Mai.



Präsident Yoon Suk Yeol plant auch, gemeinsam mit Kishida am 21. Mai ein Denkmal für koreanische Opfer des Atombombenabwurfs im Friedenspark Hiroshima zu besuchen.



Das Denkmal wurde 1970 außerhalb des Friedensparks aufgestellt und 1999 in den Park verlegt. Dort findet an jedem 5. August eine Gedenkzeremonie für koreanische Opfer des Atombombenabwurfs statt.



Der Koreanische Verband der Opfer der Atombombenabwürfe schätzt die Zahl der koreanischen Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima im August 1945 auf rund 50.000 und die Zahl der Toten unter ihnen auf 30.000.