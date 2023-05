Kultur 70. Jubiläum des Waffenstillstands: DMZ OPEN Festival wird am 20. Mai eröffnet

Ein Festival anlässlich des 70. Jubiläums des Waffenstillstands in Korea wird am 20. Mai eröffnet.



Die Provinz Gyeonggi kündigte heute an, dass das „DMZ OPEN Festival“ mit einer Eröffnungsveranstaltung am 20. Mai in Imjingak in Paju beginnen werde. Mit dem Ziel „Größerer Frieden“ würden bis November verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, um den Wert der demilitarisierten Zone (DMZ) hinsichtlich Ökologie, Frieden und Geschichte bekannt zu machen.



Am 20. Mai werden in Imjingak eine DMZ-Friedenswanderung und ein Friedenskonzert stattfinden, auch der Start eines Friedenszugs ist geplant.



Bei der DMZ-Friedenswanderung werden die Teilnehmer auf einer neun Kilometer langen Strecke entlang des Flusses Imjin in der Sperrzone für Zivilisten laufen. Daran werden 1.300 Menschen teilnehmen, darunter Gyeonggi-Gouverneur Kim Dong-yeon, ausländische Botschafter in Südkorea, Angehörige der US-Armee in Korea und nordkoreanische Flüchtlinge.



Der DMZ-Friedenszug wird am 20. Mai um 9.08 Uhr den Bahnhof Suwon verlassen und zum Bahnhof Dorasan fahren.



Der Friedenszug wird bis Oktober an jedem ersten und dritten Samstag, insgesamt 13 Mal, von Suwon nach Dorasan fahren. Der Fahrpreis beträgt 5.000 Won (3,77 Dollar) für die Hin- und Rückfahrt. Interessierte können sich online anmelden.