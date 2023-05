Präsident Yoon trifft früheren japanischen Ministerpräsidenten Taro Aso

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag den früheren japanischen Ministerpräsidenten Taro Aso zu einem Gespräch getroffen.Der Präsident habe den früheren Regierungschef zu einem Abendessen im Präsidialamt in Seoul eingeladen, teilte Yoons Sprecher Lee Do-woon mit.Dabei habe Yoon um Unterstützung für eine weitere Verbesserung des bilateralen Verhältnisses gebeten.Aso ist Vizevorsitzender der Liberaldemokratischen Partei und für die Teilnahme am Tokio-Seoul-Forum in die südkoreanische Hauptstadt gekommen.Yoon habe Aso für dessen bedeutende Rolle im jüngsten Prozess der Beziehungsverbesserung gelobt und um weitere Aufmerksamkeit gebeten, damit sich die Beziehungen weiter entwickeln können.Yoon habe Asos Funktion als Vorsitzender des Ausschusses für südkoreanisch-japanische Kooperation erwähnt, in dem erfahrene Politiker vertreten sind. Yoon habe um Unterstützung des Gremiums gebeten, indem bilaterale Kooperationsprojekte geleitet werden.Aso habe Yoon für dessen Führerschaft und mutige Entscheidungen gelobt, die zum jüngsten Fortschritt in den Beziehungen geführt hätten. Er versprach, eine Rolle für die Erweiterung des Austausches zu spielen.