Terraform Labs-CEO Kwon plädiert auf nicht schuldig und will auf Kaution freikommen

Photo : YONHAP News

Der in Ungnade gefallene Mitgründer der Blockchain-Firma Terraform Labs, Kwon Do-hyeong, und sein Kompagnon mit Nachnamen Han haben angesichts des Vorwurfs der Fälschung von Ausweispapieren ihre Schuld abgestritten.Beide forderten daher am Donnerstag vor einem Gericht in Montenegro, gegen eine Kaution von jeweils 400.000 Euro freizukommen.Sie waren im März am Flughafen von Podgorica festgenommen worden, weil sie bei der Ausreise gefälschte Ausweispapiere vorgelegt haben sollen. Sie wollten nach Dubai ausreisen und befanden sich zu dem Zeitpunkt bereits elf Monate auf der Flucht, nachdem Kryptoanleger Schaden in Höhe von fast 40 Milliarden Dollar erlitten hatten.Richterin Ivana Becic warnte, dass Kwon sein Vermögen offenlegen müsse, damit sie eine Kautionshöhe festlegen könne. Sollte er weiterhin versuchen, sein Vermögen zu verschleiern, könne sich dies auf das Verfahren auswirken.Die nächste Anhörung soll am 16. Juni stattfinden.Südkoreanische Strafverfolgungsbehörden hatten eine Auslieferung der beiden beantragt. Auch bei US-amerikanischen und singapurischen Behörden stehen Kwon und Han auf der Fahndungsliste.