Yoon und Scholz werden am 21. Mai in Südkorea Gespräche führen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am 21. Mai in Südkorea mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Spitzentreffen zusammenkommen.Das gab der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon, am Donnerstag bekannt. Bundeskanzler Scholz werde nach seiner Teilnahme am G7-Gipfel im japanischen Hiroshima am 21. Mai zu einem offiziellen Besuch nach Südkorea kommen.Er werde der erste deutsche Bundeskanzler seit 30 Jahren sein, der zu einem bilateralen Treffen nach Südkorea reise. Zuletzt habe der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl 1993 zu diesem Zweck Südkorea besucht, hieß es.Der Besuch finde im 140. Jubiläumsjahr der Aufnahme der Beziehungen zwischen Korea und Deutschland statt. Er werde als gute Gelegenheit dienen, die Wirtschafts- und Sicherheitskooperation mit Deutschland, einem seit langem befreundeten Land, das universelle Werte teile, zu stärken und die Solidarität und Koordinierung für den Umgang mit regionalen und internationalen Themen zu vertiefen, sagte der Sprecher weiter.Yoon und Scholz hatten am Rande der UN-Generalversammlung im vergangenen September in New York Spitzengespräche geführt und über die Wirtschaftssicherheit und die Lage auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt gesprochen.