Südkorea und Japan planen Arbeitsgespräche zu Inspektionen in Fukushima

Photo : KBS News

Südkorea und Japan wollen Arbeitsgespräche zu den geplanten Inspektionen in Fukushima abhalten.Beide Länder wollen bei einem Treffen auf Ebene von Generaldirektoren am Freitag in Seoul die Details des Besuchs einer südkoreanischen Expertendelegation an dem havarierten Atomreaktor besprechen. Die Experten wollen sich vor Ort einen Eindruck von der Sicherheit des Verfahrens für die geplante Ableitung verstrahlten Kühlwassers ins Meer verschaffen.Nach Angaben aus dem südkoreanischen Außenministerium am Donnerstag soll bei dem Treffen die am vergangenen Sonntag getroffene Vereinbarung der Regierungsspitzen umgesetzt werden.Hierfür kommt Yun Hyun-soo, für Klimawandel, Energie, Umwelt und Wissenschaft zuständiger Abteilungsleiter, mit seinem japanischen Gegenüber für Abrüstung, Nichtverbreitung und Wissenschaft, Atsushi Kaifi, zusammen. Auch Beamte anderer zuständiger Ministerien beider Länder werden an den Beratungen teilnehmen.Sie wollen den Zeitplan und Umfang der Vor-Ort-Begehung am 23. und 24. Mai festlegen.Südkorea will den Termin für den Nachweis der Sicherheit der Filtermethode ALPS (Advanced Liquid Processing System) und der Kapazitäten insgesamt für den Umgang mit dem kontaminierten Kühlwasser nutzen.Außenministeriumssprecher Lim Soo-suk sagte am Donnerstag, dass die Regierung mit Japan Diskussionen führen wolle, um sicherzustellen, dass Südkorea alle für die wissenschaftliche und technische Analyse notwendigen Themen überprüfen könne. Dies betreffe Anlagen für die Aufbereitung verunreinigten Wassers und Methoden der Entsorgung.