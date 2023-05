Vereinigungsminister sieht Notwendigkeit der Schaffung von Bedingungen für Rückkehr Nordkoreas zum Dialog

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministers ist es neben Abschreckung und Sanktionen gegen Nordkorea auch erforderlich, Bedingungen zu schaffen, damit sich Nordkorea auf einen Dialog über die Denuklearisierung einlassen kann.Dem Vereinigungsministerium zufolge machte Minister Kwon Young-se die entsprechende Äußerung bei einem Treffen mit Experten der Harvard-Universität am Donnerstag in Seoul. Kwon stellte dabei die Maßnahmen der Regierung zur Denuklearisierung Nordkoreas vor, unter anderem die sogenannte kühne Initiative.Kwon sagte auch, dass neben einer engen Kooperation zwischen Südkorea und den USA eine konstruktive Rolle Chinas notwendig sei, um Nordkorea zu einem Wandel zu bewegen. Er äußerte die Ansicht, dass es Spielraum für die Zusammenarbeit zwischen den USA und China in der Nordkorea-Frage gebe.