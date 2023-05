Südkorea trifft bei Fußball-Asienmeisterschaft auf Jordanien, Bahrain und Malaysia

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft unter Trainer Jürgen Klinsmann wird bei der Fußball-Asienmeisterschaft 2023 in der Gruppenphase auf Jordanien, Bahrain und Malaysia treffen.Bei der Auslosung des AFC Asian Cup am Donnerstag im katarischen Doha wurde Südkorea (Platz 27 im FIFA-Ranking) in die Gruppe E mit Jordanien (84. Platz), Bahrain (85.) und Malaysia (138.) gelost.Die Fußball-Asienmeisterschaft 2023 sollte ursprünglich im Juli dieses Jahres in China ausgetragen werden, wurde jedoch nach Katar verlegt. Daraufhin wurde die Austragung auf Januar 2024 verschoben.An dem Turnier werden 24 Länder teilnehmen.Südkorea will erstmals seit 1960 wieder den Titel gewinnen.