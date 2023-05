Verteidigungsministerium erwägt Einberufung von Frauen und Verlängerung der Wehrdienstzeit nicht

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat erklärt, dass es die Einberufung von Frauen und die Verlängerung der Wehrdienstzeit nicht überprüft.Das gab das Ressort am Freitag in einer Mitteilung an sein Pressekorps bekannt.Die Mitteilung erfolgte, nachdem bei einem Forum am Donnerstag verschiedene Maßnahmen zur Bewältigung des Mangels an Humanressourcen für den Wehrdienst, darunter die Einberufung von Frauen, die Verlängerung der Wehrdienstzeit und die Abschaffung des Ersatzdienstes, vorgestellt worden waren.Das Forum zur Entwicklung des Systems des Militärdiensts in der Ära der demografischen Klippe wurde vom Abgeordneten Shin Won-sik von der Regierungspartei, der Militärischen Personalverwaltung (MMA) und dem Koreanischen Verband von Generälen und Admiralen im Ruhestand veranstaltet.Die MMA gab auch am Freitag eine Stellungnahme ab und teilte mit, dass beim Forum zwar verschiedene Meinungen geäußert worden seien, sie jedoch keine offizielle Position der Regierung darstellten. Solche Maßnahmen seien nicht überprüft worden.