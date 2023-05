Integrierte Datenplattform für Koreastudien eingerichtet

Photo : YONHAP News

Eine integrierte Datenplattform für Koreastudien ist eingerichtet worden.Die Akademie der Koreastudien gab den Start der Datenplattform für Koreastudien (https://kdp.aks.ac.kr) bekannt. Die integrierte Plattform ermögliche den Nutzern, nach Daten zu Koreastudien, die von verschiedenen Forschungsinstitutionen einzeln bereitgestellt würden, an einer Stelle leicht und schnell zu suchen.Ahn Byung-woo, Präsident der Akademie, versprach, große Bemühungen zu unternehmen, damit sich die Plattform als Platz für die Interpretation und Harmonisierung verschiedener Argumente in Bezug auf Koreastudien etabliere, an dem alle Ressourcen für die Forschung über Koreastudien zur Verfügung stünden.