VOA: Nordkorea riss 170 Häuser und Gebäude in der Nähe des Industriekomplexes Kaesong ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat anscheinend mehr als 170 Häuser und Gebäude in einem Dorf in der Nähe des Industriekomplexes Kaesong abgerissen.Gleichzeitig wurden Anzeichen beobachtet, dass in einem Teil neue Gebäude gebaut wurden, bei denen es sich vermutlich um Apartments handelt.Der US-Auslandssender Voice Of America (VOA) berichtete am Freitag anhand von Satellitenfotos, die von Airbus am 20. April aufgenommen wurden, dass Nordkorea in einem Dorf nahe dem Industriepark Kaesong große Bauarbeiten aufgenommen habe.In der Umgebung seien 34 von etwa 50 zwei- bis vierstöckigen Gebäuden verschwunden. An ihrer Stelle seien 20 neue, größere Gebäude in Form eines Apartments errichtet worden, hieß es.Es ist jedoch nicht klar, ob es sich bei den abgerissenen Gebäuden um tatsächlich bewohnte Häuser oder um militärische Anlagen handelte.