Südkorea wird Delegation für Inspektion in Fukushima voraussichtlich aus etwa 20 Personen zusammensetzen

Photo : YONHAP News

Der Zweck einer geplanten Inspektion durch eine südkoreanische Expertendelegation am japanischen Atomkraftwerk Fukushima besteht nach Worten der Regierung darin, die Sicherheit des Prozesses der Ableitung kontaminierten Wassers ins Meer insgesamt zu überprüfen.Die Regierung erklärte, dass es sich bei der Entsendung des Inspektionsteams eher um eine Vor-Ort-Feststellung handele, nicht um eine eigene gesonderte Verifikation, einschließlich einer Probenentnahme. Dabei werde das Team den Prozess an den Ableitungsanlagen und die Grundlage für die Verifizierung mit eigenen Augen sehen.Entsprechendes äußerte Park Ku-yeon, Vizechef des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, am Freitag in Seoul vor der Presse.Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida hatten sich bei ihrem Treffen am Sonntag in Seoul auf die Entsendung eines südkoreanischen Inspektionsteams nach Japan geeinigt.Das Inspektionsteam wird am 23. und 24. Mai das Nachbarland besuchen.Park sagte, man könne nicht einseitig über die Größe des Teams entscheiden. Man sei jedoch jetzt der Meinung, dass es aus etwa 20 Personen bestehen sollte.Zugleich hieß es, die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) nehme derzeit als offizielle Verifizierungsstelle Proben und analysiere sie. Südkorea sei Teil des IAEA-Teams, so dass man davon ausgehen müsse, dass die südkoreanische Regierung bereits an dem Analyseprozess beteiligt sei. Unter diesen Umständen wäre es unangemessen, dass die südkoreanische Regierung ihrerseits Proben nehmen wolle, weil dies als Verletzung der Glaubwürdigkeit der internationalen Organisation betrachtet werden könne, erläuterte der Beamte.