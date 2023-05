Öffentliche Energieunternehmen KEPCO und KOGAS präsentieren Maßnahmen zur Selbstrettung

Photo : YONHAP News

Der öffentliche Stromversorger KEPCO und das öffentliche Gasunternehmen KOGAS haben erklärt, durch den Verkauf von Vermögenswerten und das Einfrieren von Löhnen ihre Finanzstruktur verbessern zu wollen.Beide Unternehmen wurden im Vorfeld von Strom- und Gaspreiserhöhungen von der Regierung und der Regierungspartei unter Druck gesetzt, Bemühungen um die Selbstrettung zu unternehmen.KEPCO (Korea Electric Power Corporation) gab heute die Absicht bekannt, Immobilien wie das Gebäude der Zentrale Süd Seoul auf Yeouido zu veräußern.Durch die Vermietung von zehn Firmengebäuden in Südkorea will sich das Unternehmen zusätzlich Finanzmittel sichern. Alle Mitarbeiter des zweiten Grads und höher bei KEPCO und dessen Tochtergesellschaften sollen ihre diesjährigen Gehaltserhöhungen zurückzahlen.Dadurch wolle KEPCO bis 2026 finanzielle Verbesserungen mit einem Volumen von 25,7 Billionen Won (19,3 Milliarden Dollar) erzielen, hieß es.KOGAS (Korea Gas Corporation) rief heute ein Notfallmanagementsystem aus und kündigte an, Pläne zur Geschäftsinnovation mit einem Volumen von 15,4 Billionen Won (11,5 Milliarden Dollar) zügig umzusetzen.Beschlossen wurde, dass die Mitarbeiter ab dem 2. Grad sämtliche diesjährige Gehaltserhöhungen zurückzahlen sollen.Die Regierung und die Regierungspartei wollen nach einer Beratung Anfang nächster Woche Pläne für Strom- und Gaspreiserhöhungen festlegen.