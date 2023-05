Börse in Seoul schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Freitag im Minus geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,63 Prozent auf 2.475,42 Zähler.Ohne besondere Impulse für eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung hätten ausländische Investoren heute Aktien an der südkoreanischen Börse verkauft, wurde No Dong-kil von Shinhan Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.