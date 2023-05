Wetteramt sagt für Montag frühsommerliche Temperaturen voraus

Photo : YONHAP News

Das Wetteramt hat für Montag frühsommerliche Temperaturen vorausgesagt.Nach Angaben des Wetteramtes Korea Meteorological Administration (KMA) werde es zum Wochenstart in einigen Regionen bis zu 30 Grad heiß.Die Tageshöchsttemperaturen würden zwischen 22 und 30 Grad betragen, das seien zwei bis fünf Grad mehr als am Vortag. Im Binnenland würden Temperaturen von 25 bis 30 Grad erwartet, in Seoul von 27 Grad.Mit Stand 5 Uhr wurden in der Hauptstadtregion bereits 13 Grad gemessen, in Daejeon, Gwangju, Daegu und Busan stand das Quecksilber jeweils bei elf Grad, 13,7 Grad, 14 Grad und 14,7 Grad.In Jeju wurden am Morgen 14,7 Grad gemessen. In den Bergen der Insel sei am Nachmittag mit fünf bis 20 Millimetern Regen zu rechnen, hieß es weiter.