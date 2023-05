Präsident Yoon nimmt am G7-Gipfel in Hiroshima teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am G7-Gipfel teilnehmen, der am 19. Mai im japanischen Hiroshima eröffnet wird.Es wird die vierte Teilnahme eines südkoreanischen Präsidenten an einem G7-Gipfel sein.Kim Tae-hyo, Vizeleiter des Büros für nationale Sicherheit, sagte, dass die Teilnahme eine Gelegenheit sein werde, den Status Südkoreas als globaler Partner für den Schutz der regelbasierten Weltordnung und die Bewältigung globaler Herausforderungen zu bestätigen.Am Rande des G7-Gipfels wird ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan sechs Monate nach der letzten Zusammenkunft stattfinden.Das Präsidialamt äußerte die Erwartung, dass dabei Maßnahmen zur Steigerung der Kooperation um eine Stufe erörtert würden, weil das Treffen nach Yoons Staatsbesuch in den USA und der Wiederaufnahme der sogenannten Shuttle-Diplomatie zwischen Südkorea und Japan abgehalten wird.Vor und nach dem G7-Gipfel sind bilaterale Spitzentreffen zwischen Südkorea und führenden Ländern geplant. Vor dem G7-Treffen wird Yoon mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau in Südkorea zusammenkommen. Nach dem G7-Treffen sind Gespräche mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und die Spitzen der Europäischen Union vorgesehen, die zu Besuchen in Südkorea erwartet werden.Das Präsidialamt erklärte, dass im ersten Amtsjahr des Präsidenten Aktivitäten der globalen multilateralen Diplomatie in Gang gebracht worden seien und dieses Jahr deren Rolle und Beiträge konkretisiert würden.