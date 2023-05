Politik Kanadas Premier Trudeau wird vor Südkoreas Nationalversammlung Rede halten

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wird während seines anstehenden Besuchs in Südkorea vor dessen Nationalversammlung eine Rede halten.



Premier Trudeau werde am Vormittag des 17. Mai die Nationalversammlung besuchen, um sich mit Parlamentschef Kim Jin-pyo und den Führungen der Regierungspartei und der Opposition zu treffen und im Plenarsitzungssaal eine Rede zu halten, teilte ein Vertreter der Nationalversammlung am Sonntag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch mit.



Trudeau wird der erste ausländische Regierungs- oder Staatschef seit sechs Jahren sein, der vor dem südkoreanischen Parlament eine Rede hält. Zuletzt hatte der damalige US-Präsident Donald Trump am 8. November 2017 dort vor den Abgeordneten gesprochen.



Trudeau wird zu einem offiziellen Besuch vom 16. bis 18. Mai in Südkorea erwartet. Er wird am Mittwoch im Anschluss an seine Rede vor der Nationalversammlung mit Präsident Yoon Suk Yeol zu Spitzengesprächen zusammenkommen. Es wird der erste Besuch eines kanadischen Premierministers in Südkorea seit neun Jahren sein.