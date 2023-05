Nationales Ehre von 61 Beteiligten an 18.-Mai-Demokratiebewegung wiederhergestellt

Die Ehre von 61 Beteiligten an der Demokratiebewegung vom Mai 1980 in Gwangju ist nach über 40 Jahren wiederhergestellt worden.



Seit Mai letzten Jahres sei bei 61 Personen, deren Anklage wegen der Beteiligung an der Demokratiebewegung aufgeschoben worden war, die Verfügung in einer Weise geändert worden, dass keine Schuld vorliege, gab die Oberste Staatsanwaltschaft am Sonntag bekannt. Man habe anerkannt, dass die Handlungen dieser Personen gerechtfertigt gewesen seien.



Im Falle von Verurteilungen könne nach einem Sondergesetz die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt werden. Da im Falle des Aufschubs einer Anklage kein gesondertes Verfahren zur Wiederherstellung der Ehre bestehe, habe sie von Amts wegen die Verfügung geändert, so die Oberste Staatsanwaltschaft.



Sie habe beschlossen, 55 Personen von ihnen Entschädigungen in Höhe von insgesamt 1,337 Milliarden Won (knapp eine Million Dollar) zu zahlen, hieß es weiter.



Die Oberste Staatsanwaltschaft hatte im Mai letzten Jahres die Staatsanwaltschaften im ganzen Land angewiesen, sich aktiv um die Wiederherstellung der Ehre derjenigen zu bemühen, die im Zusammenhang mit der 18.-Mai-Demokratiebewegung verurteilt wurden oder deren Strafverfolgung aufgeschoben wurde.



Staatsanwälte müssen nach den internen Vorschriften Fälle in mehrere Kategorien einteilen, wenn sie Ermittlungen abschließen, ohne Anklage zu erheben. Der Aufschub einer Anklage wird beschlossen, wenn zwar die Schuld anerkannt wird, jedoch aufgrund verschiedener Umstände der Tatverdächtige nicht vor Gericht gestellt wird. „Keine Schuld liegt vor“ gilt, wenn die Handlung des Verdächtigen gerechtfertigt ist und daher der Verzicht auf eine Anklage angemessen ist.