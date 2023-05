Kulturministerium arbeitet an Maßnahmen wegen Nachrichtenportalen

Photo : YONHAP News

Das Kulturministerium arbeitet nach eigenen Angaben an vielfältigen Maßnahmen gegen Parteilichkeit und Unfairness im Zusammenhang mit riesigen Nachrichtenportalen.Das Ministerium teilte am Sonntag mit, dass es die Bedenken und Kritik in Bezug auf Navers Plan zur Einführung eines Diensts zur Empfehlung von Keywords mit Aufmerksamkeit verfolge. Das Ministerium überprüfe wichtige Kontroversen im Zusammenhang mit Nachrichtenportalen unter vielen Aspekten, einschließlich des Zeitungsgesetzes.Hinsichtlich des gesellschaftlichen Verdachts und der Kritik, dass riesige Portale auch als Konsum- und Vertriebsplattform für Fake News fungieren, hieß es, dass eine Taskforce zur Bekämpfung von Fake News Gegenmaßnahmen überprüfe.Die Taskforce befasst sich mit verschiedenen Themen, darunter „Marktbeherrschende Einflüsse und soziale Verantwortung“ von riesigen Nachrichtenportalen, „Sicherstellung der Transparenz von Algorithmen wie Artikelvorschläge“ und „Schutz der Rechte und Interessen der Nutzer sowie Abhilfe bei Verstößen“.