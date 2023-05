Wirtschaft Südkorea und Bahrain unterzeichnen Rahmenwerk zur Handels- und Investitionsförderung

Südkorea und Bahrain haben ein Rahmenwerk zur Handels- und Investitionsförderung (TIPF) unterzeichnet, das die Schaffung einer Grundlage für die strategische Wirtschaftskooperation zur bilateralen Handels- und Investitionsförderung vorsieht.



Handelsminister Ahn Duk-geun und der bahrainische Minister für Industrie und Handel, Abdulla bin Adel Fakhro, kamen am 13. Mai in Seoul zu einem koreanisch-bahrainischen Handelsministertreffen zusammen und unterzeichneten das TIPF.



Es war das erste Handelsministertreffen zwischen beiden Ländern seit 1995.



Minister Fakhro kam mit einer Wirtschaftsdelegation aus etwa 20 Geschäftsleuten von zwölf Unternehmen nach Südkorea. Es stellt den ersten Südkorea-Besuch einer bahrainischen Wirtschaftsdelegation seit dem offiziellen Besuch von Bahrains Kronprinz Salman im Jahr 2012 dar.



Bei dem Treffen stellte Ahn fest, dass die bilaterale Zusammenarbeit, die sich seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern im Jahr 1976 auf die Bereiche Energie und Bau konzentriert habe, nun auf den Gesundheits- und Medizinsektor ausgeweitet werde.



Beide Länder unterzeichneten drei Absichtserklärungen in den Bereichen Handel und Investition, Tourismus und smarte Farmen, darunter eine Absichtserklärung über die Kooperation zwischen der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) und der bahrainischen Institution „Export Bahrain“.



Am 11. Mai fanden in Seoul bilaterale Geschäftsberatungen statt, an denen Vertreter von 36 Unternehmen aus Südkorea und Bahrain teilnahmen. Dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie zufolge wurde dabei vereinbart, Verträge im Wert von 57 Millionen Dollar in Bereichen wie Aluminiumproduktion und -verarbeitung sowie Smart Farming anzustreben.