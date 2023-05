Als „Halal“ zertifiziertes Hanwoo-Rindfleisch wird nach Malaysia exportiert

Als „Halal“ zertifiziertes koreanisches Hanwoo-Rindfleisch wird nach Malaysia exportiert.Das südkoreanische Landwirtschaftsministerium gab bekannt, am Freitag in Kuala Lumpur eine Veranstaltung abgehalten zu haben, um den ersten entsprechenden Vertrag zwischen einem einheimischen Exportunternehmen und einem malaysischen Importunternehmen zu feiern.Es ist das erste Mal, dass als Halal zertifiziertes Hanwoo-Rindfleisch exportiert wird.Das Ministerium hat seit Oktober 2016 mit Malaysia Verhandlungen über die Quarantäne geführt, um Rindfleisch dorthin liefern zu können. Die malaysische Agentur für die Halal-Zertifizierung, JAKIM, erkannte im März dieses Jahres einen Schlachthof in Südkorea als Halal-Schlachthof an.Das Ministerium geht davon aus, dass aufgrund des Exportvertrags die Exporte von Hanwoo-Rindfleisch in den nächsten drei Jahren auf 1.875 Tonnen steigen würden. Das Ressort äußerte außerdem die Erwartung, dass Rindfleisch auch in andere Länder, die eine Halal-Zertifizierung verlangen, exportiert werden könne.