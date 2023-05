Internationales 38 North: Wegen Stromnot Zahl privater Solaranlagen in Nordkorea gestiegen

Die instabile Stromversorgung in Nordkorea hat laut einem Bericht zu einem Anstieg der Nutzung von Solarstrom für den Hausgebrauch geführt.



Interviews mit nordkoreanischen Flüchtlingen mitsamt Analysen von staatlichen Medienberichten und Satellitenbildern deuteten darauf hin, dass die Zahl der privaten Solaranlagen in den letzten zehn Jahren gestiegen sei, schrieb die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North am Freitag (Ortszeit). Viele Bürger hätten anscheinend die Hoffnung aufgegeben, dass die Regierung sie beständig mit Strom versorgen werde und versuchten sich selbst zu helfen.



Laut 38 North ist es mehr als ein Jahrzehnt her, dass die ersten Solarmodule für den privaten Gebrauch aus China eingeführt wurden. Nach der Internationalen Handelsmesse in Pjöngjang 2012 habe es hinsichtlich Verfügbarkeit und Preisen Verbesserungen gegeben.



In den letzten fünf Jahren seien die Preise weiter gesunken, weil einheimische Module auf den Markt gekommen seien. Ein kleines Solarmodul sei für etwa 15 bis 50 Dollar erhältlich, hieß es weiter.



Nach Angaben der Interviewten reiche ein solches Solarpanel aus, um jeden Abend mindestens 100 Watt Strom zu liefern und ein kleines Hausgerät zu betreiben.