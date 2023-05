Politik Südkorea will beim Gipfel mit pazifischen Inseln Kooperationswillen wegen Klimakrise verkünden

Die südkoreanische Regierung will sich beim für Ende Mai vorgesehenen Gipfel zwischen Korea und Pazifischen Inseln zur Kooperation für die Inselstaaten, darunter Tuvalu, bereit erklären, die besonders unter der Klimakrise leiden.



Die Ende letzten Jahres von der Regierung präsentierte Indopazifik-Strategie sehe auch die Stärkung der Kooperation mit den Inselstaaten im Pazifik in den Bereichen Klimawandel, Gesundheit, Meere und Fischerei sowie erneuerbare Energien vor. Der Gipfel zwischen Korea und Pazifischen Inseln, der dieses Jahr zum allerersten Mal stattfinde, werde eine wichtige Gelegenheit sein, um die Kooperationspolitik auf bilateraler und regionaler Ebene noch zu konkretisieren und praktisch umzusetzen, hieß es weiter.



Die Regierung habe den maßgeschneiderten Klimavorhersagedienst für die Inselstaaten im Pazifik, PICASO, in einigen dieser Länder zur Anwendung gebracht und bemühe sich, um dessen Reichweite zu erweitern. Nicht nur auf dem Gebiet Klimawandel, sondern auch in verschiedenen anderen Bereichen, darunter das Teilen der Erfahrungen Südkoreas mit der Entwicklung, werde die Zusammenarbeit erwartet, erläuterte der Beamte.