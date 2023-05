Seouler Buchmesse wird am 14. Juni eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Seoul Internationale Buchmesse 2023 wird vom 14. bis 18. Juni im Messekomplex COEX in Seoul stattfinden.Das Thema der größten Buchmesse in Südkorea lautet dieses Jahr „Nonhuman: To Human, Beyond Human“. Die Absicht ist, sich weg vom Anthropozentrismus, mit verschiedenen Problemen zu befassen, mit denen die Menschen konfrontiert sind, darunter der Klimawandel und der Aufstieg der künstlichen Intelligenz.481 Verlage aus 31 Ländern, einschließlich Südkoreas, und etwa 200 Autoren werden teilnehmen, um Bücher aus verschiedenen Bereichen vorzustellen.Gastland ist Schardscha, eines der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate. Autoren und Vertreter des Verlagswesens und der Kultur aus dem Land werden mit Buchgesprächen, Buchausstellungen und Kulturaufführungen die vielfältige arabische Kultur vorstellen.Kanada, das dieses Jahr das 60. Jubiläum diplomatischer Beziehungen mit Südkorea feiert, ist das „Spotlight Country“. Etwa 30 Verlage aus dem Land werden verschiedene Programme anbieten.