Südkoreas Börse legt trotz Sorge vor Zahlungsausfall der USA zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag trotz der Sorge vor einem Zahlungsausfall der USA zugelegt.Der Kospi rückte um 0,16 Prozent auf 2.479,35 Zähler vor und beendete damit eine viertägige Negativserie.Der Stillstand wegen des Streits über die Schuldenobergrenze habe Bedenken über einen möglichen Zahlungsausfall geschürt und damit die Verbraucherstimmung geschwächt, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Doch sei es angesichts Fällen in der Vergangenheit angemessen, eine Einigung in letzter Minute vorherzusagen, wurde der Experte weiter zitiert.