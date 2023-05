Politik Generalstabschef besuchte VAE und Oman

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kim Seung-kyum, hat vom 11. bis 15. Mai die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Oman besucht.



Dem JCS zufolge traf sich Kim in den VAE mit Ahmed bin Tahnoun Al Nahyan, dem stellvertretenden Stabschef der Streitkräfte. Beide Generäle diskutierten über Möglichkeiten zur Verstärkung der besonderen strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern und zur Förderung der Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie.



Kim bedankte sich im Namen der koreanischen Streitkräfte für die aktive Kooperation der VAE bei der Operation „Promise“, Südkoreas Mission für die Evakuierung von Landsleuten aus dem Sudan im April. Anschließend suchte er die in den VAE stationierte südkoreanische Truppeneinheit Akh auf, um sich über die Ausführung ihrer Aufträge zu informieren.



Kim reiste danach nach Oman weiter. Dort kam er mit Mohammed bin Nasser bin Ali Al Zaabi, Generalsekretär des omanischen Verteidigungsministeriums, und Abdulla bin Khamis Al-Raisi, Stabschef der Streitkräfte, zusammen. Dabei wurden Maßnahmen zur Ausweitung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften beider Länder besprochen.



Laut dem JCS besuchte Kim außerdem die Einheit Cheonghae und lobte ihre gute Einsatzbereitschaft, die während der Operation Promise sichtbar geworden sei.