Übung für zivilen Luftschutz findet erstmals seit sechs Jahren statt

Photo : YONHAP News

In Südkorea findet heute Nachmittag erstmals seit sechs Jahren eine Übung des Zivilschutzes gegen Luftangriffe statt.Anlässlich des 414. Tags des Zivilschutzes findet die Übung heute ab 14 Uhr für 20 Minuten statt. Daran nehmen Mitarbeiter öffentlicher Institutionen sowie Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter von Grund-, Mittel- und Oberschulen teil.In öffentlichen Institutionen und Schulen werden über Lautsprecher Luftalarme ausgegeben, daraufhin müssen sich die Teilnehmer in den nächstgelegenen unterirdischen Schutzraum begeben.Da sich die Übung nicht an die gesamte Bevölkerung richtet, wird es weder eine Evakuierung der Öffentlichkeit noch die Kontrolle des Fahrzeugverkehrs geben.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit kündigte an, die nächste Zivilschutzübung auf die gesamte Bevölkerung ausweiten zu wollen. Die nächste Übung ist für den 23. August geplant.