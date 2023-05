Sport Südkoreanischer Fußballer in China festgenommen

Der südkoreanische Profifußballer Son Jun-ho ist in China festgenommen worden.



Was genau dem Mittelfeldspieler des Shandong Taishan FC vorgeworfen wird, ist noch unbekannt.



Ein Vertreter der südkoreanischen Botschaft in Peking teilte am Montag mit, dass Sicherheitsbehörden der Provinz Liaoning Son festgenommen hätten und ihn vernehmen würden. Der für das Gebiet zuständige südkoreanische Konsul leiste dem Südkoreaner Unterstützung.



Aktuell ist nicht bekannt, ob Son als Zeuge oder Verdächtiger vernommen wird.



Chinesische Medien berichteten, dass Son und andere Mannschaftskollegen wegen Vorwürfen der Spielmanipulation gegen den Cheftrainer Hao Wei verhört werden könnten.



Im Zuge einer Kampagne gegen Korruption und Spielmanipulation im chinesischen Fußball wurde im März bereits Sons Teamkollege Jin Jingdao, ein 18-facher Nationalspieler, festgenommen.