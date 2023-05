VOA: Fahrzeuge auf Übungsgelände für Militärparaden in Nordkorea gesichtet

Photo : YONHAP News

Auf einem Übungsgelände für Militärparaden in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang sind Fahrzeuge gesichtet worden.Daher wird angenommen, dass Nordkorea eine Militärparade vorbereiten könnte.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete heute, es sei auf Satellitenbildern des privaten Satellitenunternehmens Planet Labs vom 14. und 15. Mai zu sehen, dass auf einer Freifläche nördlich des Mirim Flugplatzes 50 bis 100 Fahrzeuge geparkt seien.Dort würden Fahrzeuge vor einer Übung für eine Militärparade geparkt. Das Vorhandensein der Fahrzeuge könnte deshalb als Beginn einer Paradeübung gedeutet werden, so der Sender.VOA nannte als einen wichtigen Anlass für eine mögliche Abhaltung einer Militärparade den Jahrestag des Waffenstillstands am 27. Juli, der sich dieses Jahr zum 70. Mal jährt. Den Tag feiert Nordkorea als Tag des Sieges im Krieg zur Befreiung des Vaterlandes.