Südkorea nimmt an multinationaler Raketenabwehrübung in Australien teil

Photo : YONHAP News

Südkorea wird an der multinationalen Raketenabwehrübung „Nimble Titan 24“ teilnehmen, die diese Woche im australischen Melbourne beginnen wird.Nach Angaben der südkoreanischen Regierung und der Militärbehörden am Montag werden etwa 130 Personen aus 27 Ländern, einschließlich Südkoreas und Japans, sowie vier internationalen Organisationen an der diesjährigen Nimble Titan-Übung teilnehmen. Die Übung werde vom 17. bis 23. Mai vom australischen Verteidigungsministerium ausgerichtet.Südkorea plant, Beamte des Verteidigungsministeriums, des Vereinigten Generalstabs und des Außenministeriums zu der Übung zu entsenden.Nimble Titan, das vom Strategischen Kommando der USA gesponsert wird, ist eine multinationale Übung zur Abwehr ballistischer Raketen, die Diskussionen und Kriegsspiele umfasst.Einige argumentieren, dass die USA diese Kriegsspiele durchführten, um die Zusammenarbeit und die Interoperabilität mit ihren Verbündeten zu fördern, mit dem Ziel, ein globales Raketenabwehrsystem aufzubauen.Ein Beamter des Verteidigungsministeriums in Seoul sagte, dass Südkorea seit 2011 an der Übung teilnehme. Er betonte, dass die Übung nichts mit der Beteiligung an der US-Raketenabwehr zu tun habe.