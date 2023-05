Außenminister betont Rolle von Unternehmern für stabile Fortschritte in Beziehungen zwischen Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat die Bedeutung der Rolle der Unternehmer Südkoreas und Japans betont, damit die Beziehungen zwischen beiden Staaten auf stabile Weise und in hohem Tempo voranschreiten können.Die entsprechende Äußerung machte Park beim Empfang einer japanischen Delegation des Japan-Korea-Wirtschaftsvereins am Montag im Außenministerium in Seoul.Hinsichtlich der Koreanisch-Japanischen Wirtschaftskonferenz (Korea-Japan Business Conference) am Dienstag und Mittwoch in Seoul äußerte der Minister die Hoffnung, dass nach neuen Kooperationsmöglichkeiten in neuen Industrien wie Halbleiter, Sekundärbatterien und Autos gesucht werde.Mikio Sasaki, Vorsitzender des Japan-Korea-Wirtschaftsvereins, sagte, dass es keine größere Freude für Unternehmer gebe, die sich eine Verbesserung der Beziehungen mehr als alle andere gewünscht hätten. Er zolle der südkoreanischen Regierung für deren mutige Entscheidung und Entschlusskraft Respekt.An der Koreanisch-Japanischen Wirtschaftskonferenz nehmen CEOs und Führungskräfte von Unternehmen Südkoreas und Japans, akademische Experten und Regierungsvertreter teil. Es ist das erste Mal seit vier Jahren, dass das Treffen in Präsenz stattfindet.